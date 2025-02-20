タレント・藤本美貴とお笑いタレント・横澤夏子がＭＣを務めるテレビ朝日系“ママ特化型バラエティー”「夫が寝たあとに」（火曜・深夜０時１５分）が１８日深夜に放送され、出産前の助産師外来でのエピソードを語った。この日は助産師さんや助産院などを取り上げる「ママの救世主助産師さんＳＰ」として放送。横澤は出産前に夫と助産師外来に行ったと明かし「夫と一緒に行ったときに、すごいくぎ刺す助産師さんっていう方が