第９７回センバツ高校野球大会（３月１８日開幕・甲子園）に２１世紀枠で選出され、春夏通じて甲子園に初出場する県立校・横浜清陵が２０日、横浜市内の同校体育館でセンバツ旗授与式と壮行会を行った。全校生徒の拍手に包まれながら、部員２５名は堂々の行進で壇上に登場した。野原慎太郎監督（４２）は「今回選ばれた理由には、学校全体の取り組みというものがあります。だからこそ『応援よろしくお願いします』ではなく、一