巨人の育成２年目左腕・千葉隆広投手が２０日、２軍の宮崎キャンプに合流した。今キャンプは宮崎・都城での３軍スタートだったが、１１日に行われた１、２軍の紅白戦では１０回無死一、二塁から救援登板し、１回１安打無失点に封じる好投。１６日の２、３軍紅白戦でも１回無安打無失点に抑えて２軍合流をつかんだ。２軍昇格ではなく、２２日から予定されている練習試合に出場するための参加。キャッチボール、ランニングなどを