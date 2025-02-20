女優の山谷花純が２０日までに自身のＳＮＳを更新し、モデルで女優・松井愛莉との２ショットを公開した。１９日に放送されたテレビ朝日系「相棒ｓｅａｓｏｎ２３」（水曜・午後９時）にゲスト出演した２人。山谷はインスタグラムに「松井愛莉ちゃんと私。」とつづり、撮影オフショットをアップ。あわせて、「誕生日１９９６年１２月２６日血液型Ｏ型出身地東北地方出生時刻の差１分」とお互いの共通点をつづ