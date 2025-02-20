エンジン車の販売力を強化ボルボXC60の改良新型が欧州で発表された。新しい外観とアップグレードされた内装を獲得し、ベストセラーモデルとしての魅力を維持しようとしている。【画像】スウェーデンブランドの大人気ミドルサイズSUV【改良新型ボルボXC60を写真で見る】全9枚外観の変更点としては、新型XC90と同様の新しいグリル、ダークなリアライト、新しいホイールが挙げられる。改良新型ボルボXC60    ボルボ