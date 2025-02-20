「ハート・オブ・ジョイ」はBMWの次世代BEVに搭載 BMWビジョン・ドライビング・エクスペリエンス｜BMW Vision Driving Experience BMW AGはドイツ現地時間の2月17日、次世代BEV（バッテリー式電気自動車）の高性能テスト車両「BMW VDE」の開発状況ついて発表した。BMW VDEのプロトタイプ車両は、米国スパルタンバーグのBMWパフォーマンス・ドライビング・センターで「ハート・オブ・ジョ