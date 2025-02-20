林官房長官は２０日の記者会見で、トランプ米大統領が「選挙なき独裁者」と批判したウクライナのゼレンスキー大統領について、正統な国家指導者だとの認識を示した。戦時下の同国では議会が承認した正式な戒厳令に基づき大統領選が延期されていると指摘し、「こうしたことを踏まえ、ゼレンスキー氏は大統領として職務を遂行している。我が国のみならず世界各国の指導者が首脳会談を実施している」と強調した。