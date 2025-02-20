開幕ローテーション入りを狙うDeNAの4年目・小園が、ロッテとの練習試合に2番手で登板。6回に味方の失策も絡んでいきなり2死満塁のピンチを迎えたが「次の打者、次の打者としっかり気持ちは切り替えられたし、焦りもなく強い直球を投げられた」。この場面は茶谷をスライダーで一邪飛に仕留めてピンチをしのいだ。7回無死一塁では市和歌山でバッテリーを組み、21年春の選抜に出場した松川と対戦。初球の111キロのカーブで遊ゴ