社会人チームとの練習試合に登板したオリックス・山下＝宮崎陽光が降り注いだ宮崎のグラウンドで、オリックスの山下の剛球がうなりを上げた。20日の練習試合は社会人選手が相手とはいえ、2回で5三振を奪い、一人の走者も許さずに圧倒。「真っすぐで三振が取れて良かった」と満足げだった。浮き上がるような直球はこの時期で早くも155キロをマーク。落差の大きいカーブや、鋭いフォークボールなど多彩な球種を自在に操った。