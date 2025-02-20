第1ラウンド、10アンダーで単独首位の岩井明愛＝サイアムCC（共同）【パタヤ（タイ）共同】米女子ゴルフのホンダLPGAは20日、タイ・パタヤのサイアムCC（パー72）で第1ラウンドが行われ、岩井明愛が10バーディー、ボギーなしでコース最少記録に並ぶ62をマークし、単独首位発進となった。2位には3打差をつけた。西郷真央も68と好発進し、7位スタートとなった。笹生優花と古江彩佳、竹田麗央はさらに1打差の15位で並び、70の佐藤