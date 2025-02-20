◆ソフトバンク春季キャンプ（20日、宮崎）ソフトバンクのドラフト2位ルーキー、庄子雄大内野手（22）＝神奈川大＝が22日に始まるオープン戦へ意欲を見せている。「初めての対外試合。ワクワクした気持ちがある中で、試合までしっかり準備をしたい」と意気込む。絶好のアピールの場を前に、気負いはない。遊撃のポジション争いでは、内野の全ポジションをこなせる川瀬晃内野手（27）が右膝を負傷し、今宮健太内野手（33）が