物価高や人手不足を受けて、ここ数年、全国的に積極的な賃上げが進んでいます。 【写真を見る】“歴史的賃上げ”はことしも？デンソーは約2万3500円の昇給をスピード回答初任給も引上げ相次ぐ 55万人の労働者で組織する「連合愛知」の集計では、去年の賃上げ率は5.27%。全国平均も5%を上回り、「歴史的賃上げ」と呼ばれています。では、ことしの賃上げはどうなのか。1月初旬に聞いたときは… （日本ガイシ 小林茂