韓国の4人組ガールズグループ、aespa（エスパ）のNINGNING（ニンニン）が、「FILA」の2025年春夏シーズンモデルに就任。スニーカーコレクション第1弾と第2弾のビジュアルが公開された。【写真】ギャップがすごい！三つ編み＆オールホワイトコーデのニンニン■異なる魅力を表現今回公開されたのは、コレクション第1弾の「Echappe（エシャッペ）」と第2弾の「Decypher 24 ms（ディサイファー）」を着用したニンニンのビジュア