◆ソフトバンク春季キャンプ（20日、宮崎）ソフトバンクの来日2年目、ジーター・ダウンズ内野手（26）が、開幕スタメンに意欲を燃やした。内野手では右膝を痛めてリハビリ組に合流した川瀬晃に続き、遊撃のレギュラーの今宮健太が左ふくらはぎの負傷で離脱。ダウンズは「川瀬選手、今宮選手は二人とも素晴らしい選手なので早く良くなって一緒にプレーしたいと思っています」と敬意を示した上で、開幕スタメンについて「野球