「本当の親子みたい」 女優の夏木マリ(72)がインスタグラムを更新。女優で歌手の土屋アンナ(40)との2ショットを公開した。2人は、テレビ朝日ドラマ「プライベートバンカー」で共演中。夏木は「この写真は何年前だろう....」と綴り、夏木が黒髪のお団子姿、金髪ロングの土屋はニット帽をかぶった写真を公開。ドラマでは夏木が白髪のボブ、土屋が赤髪のショートで母子役を演じており、現在の2ショットも披露し、対比が際立つ2