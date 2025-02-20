福岡県警城南署は20日、福岡市城南区で交流サイト（SNS）を使った副業詐欺が発生し、現金をだまし取られる被害が出たとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、1月20日から2月17日までの間、福岡市城南区で被害者がSNSで知り合った人物から副業を勧められた。「サイトを登録してブランド品を注文し、その金額を代替わりして支払い、指定した場所に郵送するように入力すれば、20パーセントの配当がもらえる」などと言わ