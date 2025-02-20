北海道・十勝の池田町できょう（2025年2月20日）、木の伐採中に作業事故が発生し、作業員の女性（79）が死亡しました。作業事故があったのは、池田町千代田の山林です。20日午前10時半ごろ、伐採作業をしていた79歳の女性が木の下敷きになり、心肺停止の状態で病院に搬送されましたが、まもなく死亡しました。女性は、山に入ってチェーンソーなどを使い作業をしていて、山のふもとでは男性作業員が車に丸太を積み込む