◇尹大統領側「勾留期限後の違法起訴」検察は反論ソウル中央地裁は２０日午前１０時から、昨年１２月の「非常戒厳」宣言を巡り内乱罪などで起訴された尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領の初回の公判準備手続きを開き、これを１３分で終え、尹大統領側が申し立てた勾留取り消し請求の審問に移った。審問は約１時間行われ、尹大統領側の弁護人は勾留期限が先月２５日だったにもかかわらず、検察が同２６日に尹大統領を起訴したとし