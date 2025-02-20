イスラム組織ハマスから赤十字に引き渡されたひつぎと、人質4人の遺影＝20日、ハンユニス（AP＝共同）【エルサレム共同】パレスチナ自治区ガザの停戦合意を巡り、イスラエル首相府は20日、イスラム組織ハマスから、人質4人の遺体を納めたひつぎが返還されたと発表した。子どもも含まれているもよう。遺体返還は1月19日の停戦発効後で初。双方は遺体も解放予定の人質と見なしている。イスラエルの法医学センターで身元確認後、