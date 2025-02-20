「WEST.」の濱田崇裕（36）と「SnowMan」の向井康二（30）が、ゴルフを楽しむYouTubeチャンネル「ハマちゃんとコージのお上手です」に出演。18日に配信された動画で、まさかの人物と遭遇する場面があった。ゴルフ練習場で、プロからレッスンを受けた2人。その途中、練習を中断し、濱田のクラブを調整していたところ、窓の外に、お笑いコンビ「ダイアン」の津田篤宏の姿が。2人は「あっ！津田さん」「津田さんや」とびっくり