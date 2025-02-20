SNS型投資詐欺やロマンス詐欺に対応するため、自民党の調査会は20日、架空名義の口座を利用する新たな捜査手法を盛り込んだ緊急提言をまとめました。緊急提言では犯罪グループの中枢を検挙する新たな捜査手法として、警察が架空名義の口座を利用することを打ち出しました。架空名義の口座を犯罪グループに使わせることで資金の流れの解明や犯罪収益の回収につなげる狙いです。このほか、金融機関同士で犯罪に使われている疑いのあ