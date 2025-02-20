運転を見合わせていたJRの列車が再開しました。JR東日本によりますと、横浜市で発生した火事の影響で、湘南新宿ラインや東海道線、横須賀線の一部列車で運転を見合わせていましたが、20日午後、すべての区間で運転を再開しました。ただ、遅れなどが出ているということです。