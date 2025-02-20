救急隊員が出動先で現金を盗んだとして逮捕されました。大阪府松原市消防本部の職員・鎌田隼平容疑者（30）は、出動先の住宅で住人のかばんの中から現金10万円を盗んだ疑いが持たれています。その後の警察への取材で、「救急隊が来てから金がなくなった」という相談が以前から複数寄せられていたことが分かりました。警察が余罪についても調べています。