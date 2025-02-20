大分県中津市の食肉加工会社が国の加熱基準を満たさずに製品を販売していた問題で、県はすべての加熱製品が基準に違反していたとして、20日付けで営業禁止命令を出しました。 【写真を見る】食肉加工会社のすべての加熱製品が「基準違反」県が営業禁止命令大分・中津市 すべての加熱食肉製品の製造について営業禁止命令を受けたのは中津市のMeフードシステムです。この会社は国の加熱基準を満たさずに牛レバーハ