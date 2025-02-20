ミャンマー東部ミャワディで、多数の外国人が国際的オンライン詐欺に加担させられている問題をめぐり、外務省の岩本桂一領事局長は20日の衆院予算委員会で、タイ当局に拘束・保護された日本人が高校生2人を含む計7人にのぼると明らかにした。7人の内訳は、拘束されたのが成人5人、保護されたのが高校生2人。成人4人と高校生2人がすでに帰国し、残りの成人1人が現在も拘束中という。タイ西部で2025年2月13日、ミャンマーで解放さ