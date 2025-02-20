タレントのミッツ・マングローブ（49）が20日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。コロナ禍を機に行った"仲間"との情報共有を明かした。黒柳徹子（91）から「コロナ禍でいろいろ思うところがあったそうで」と振られると、ミッツは"仲間"が基本的に独り身、1人暮らしだとした上で「非常事態になった時、見つけるのも大事なんですけど、見つけた後のことがみんな分かってない」と問題点をあげた。続けて「何