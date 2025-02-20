■レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値＜外為市場＞ ドル／円 ユーロ／ドル ユーロ／円 午後５時現在 150.15／150.20 1.0431／1.0432 156.66／156.67 ＮＹ午後５時 151.47／151.48 1.0422／1.0424 157.87／157.89 午後５時のドル／円は、前日ＮＹ午後５時と比べて大幅ドル安／円