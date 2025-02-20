【アサシン クリード シャドウズ】 3月20日 発売予定 価格： スタンダードエディション／9,790円 デジタルデラックスエディション／12,540円 「アサシン クリード シャドウズ」クリエイティブディレクターのジョナサン・デュモン（Jonathan Dumont）氏（左）と、「アサシン クリード」ヴァイスプレジデント エ