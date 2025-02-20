【「Steel Hunters」ベータテスト】 実施期間：2月21日～2月25日まで Wargamingは、PC向けメカ・ヒーローシューター「Steel Hunters」のベータテストを2月21日より開催する。期間は2月25日まで。 本作は未来のテクノロジーを駆使した巨大マシンが白熱のバトルを繰り広げる基本プレイ無料のPvPvEシューター。ベ&#1