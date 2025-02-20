鹿児島県内では、子どもを中心に感染性胃腸炎の感染者数が6週連続で増加していて、県は手洗いなど基本的な対策を呼びかけています。 県によりますと、嘔吐や下痢などの症状が出る感染性胃腸炎の感染者数は、今月16日までの1週間に584人でした。14歳以下が8割以上を占めています。 前の週から26人増え、6週連続で増加し、今年に入ってからの感染者数は2500人を超えました。 定点あたりの感染者数は名瀬が25.50、姶良が20.83、