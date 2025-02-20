「J-POPでもK-POPでもない、X-POP」を標榜し、2024年、音楽シーンに新たな動きを巻き起こしているXG。XGALXのCEO／Executive ProducerであるJAKOPSことSIMONと、00年代からJ-POPの枠組みを拡張させ続けるm-floのVERBAL、☆Taku Takahashiの鼎談が実現した。XG初の全編ラップソング「WOKE UP」のリミックス「WOKE UP REMIXX」へのVERBAL参加、そしてm-flo「prism」をサンプリングしたシングル「IYKYK」などのクロスオーバーを見せて