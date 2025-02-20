インターネットバンキングを利用した特殊詐欺の被害が後を絶たちません。被害拡大の阻止に力を入れるため、福岡県警と県内の銀行が連携協定を結びました。20日、特殊詐欺被害防止のために連携協定を結んだのは、福岡県警と福岡財務支局県内に本店を置く5つの銀行です。■福岡県警・眞崎俊行 暴力団対策部長「この度、締結した協定は、口座間の資金の移動に着目したものであり、各銀行の協力がなければ成し得ないものです。」