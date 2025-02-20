巨人・甲斐拓也捕手が２２日のＤｅＮＡとのオープン戦初戦（宜野湾）で移籍後初実戦に臨む。沖縄春季キャンプが行われた２０日、阿部監督が「あさって（２２日）は甲斐がたぶんマスクをかぶる」と明かした。ソフトバンクからＦＡで入団し、今キャンプではここまでブルペンで多くの投手の球を受けてきた。２２日の先発は戸郷の予定で、２３年ＷＢＣ日本代表バッテリーでのオープン戦の幕開けとなる。初実戦に臨むにあたり、背