元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄が２０日に自身のＳＮＳを更新。春先取りコーデを公開した。この日放送の日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」に出演する森は、インスタグラムで「２０時〜是非」と番組を告知し、自身の全身ショットをアップ。ブルーのシャツにニットを重ね着し、ミニ丈のボトムス、ブーツを合わせた春先取りコーデを披露した。この投稿には「オシャレ」「見惚れちゃった」「天使」「春っぽ