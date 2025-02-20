◆練習試合ＤｅＮＡ３―１０ロッテ（２０日・宜野湾）ＤｅＮＡ・筒香嘉智が３番・左翼で先発出場した。初回無死二塁から、左前へ逆らわずにライナーをはじき返した。実戦初安打となったが「この時期のヒットというのはあまり重要視していないので、何か変わることはない」と振り返りながらも「感覚、（球の）見え方は全然よかった。自分をしっかりコントロールできている感覚も全然よかった」と手応えを口にした。