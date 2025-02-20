俳優の上野樹里（38）が20日、自身のインスタグラムを更新。「本日の朝食」と食卓ショットを披露すると、ネットでは鮮やかな手料理に加え“食器”に注目が集まった。【写真】「千秋せんぱぁぁぁぁーい」小皿に注目！“のだめ愛”にじむ食卓ショット「お漬物重視de菌活メニュー」とつづり、漬物や干物、厚焼き玉子などが並ぶ食卓の写真をアップ。「醤油の小皿は千秋先輩がおにぎり食べてる絵です」と紹介し、『のだめカンタービ