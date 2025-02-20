◆練習試合ＤｅＮＡ３―１０ロッテ（２０日・宜野湾）ロッテのドラフト１位・西川史礁（みしょう）外野手（青学大）が２０日、練習試合のＤｅＮＡ戦に「３番・左翼」でスタメン出場。初回に中前安打、２回は中前適時打を放つなど３打数２安打１打点で、２試合連続のマルチ安打をマークした。「いい当たりが出たなと思います。状態もいいですし、バッティング練習からしっかり意識して取り組んでいるので、しっかりと実戦につ