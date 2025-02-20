昨年１２球団で唯一全試合フルイニング出場を達成した楽天・小郷裕哉外野手（２８）が、全試合出場でチームを引っ張っていくと気概を見せた。１８日の広島との練習試合で、今年の対外試合初安打をマーク。「結果ももちろん大事なんだけど、内容がどうか。試し合いって書いて試合と読むので。（それまで無安打でも）開幕にあたって見えたものがあったので、僕のなかではいい期間だった」と、今は一つずつ積み上げている最中だ。昨