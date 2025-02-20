1月29日…。（片平 真由 カメラマン）「夕日に照らされたドクターイエローが、静岡市内を駆け抜けていきます」「窓にはありがとうT4の文字も見えます」滅多に遭遇できないことから「見ると幸せになる」といわれる、新幹線の検査専用車両「ドクターイエロー」。JR東海が所有する「T4編成」が、1月、最後の検査走行を終えました。窓には「ありがとうT4」と装飾され、博多を出発して約1100キロ。沿線からファ