エピソード1から高視聴率の『Good Day』【写真】「王の帰還！」号泣者続出…BIGBANG”再集結”の歴史的瞬間時代の象徴G-DRAGON。2024年10月に新曲『POWER』を7年4カ月ぶりにリリースし、11月には大阪京セラドームでの「MAMA」で圧巻のステージを披露し人々を熱狂の渦に巻き込んだばかり。『Good Day』は、そんなG-DRAGONがプロデューサーとして参加する新しい音楽バラエティで、G-DRAGONが架け橋となり、その年を