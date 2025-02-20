【動画】島田麻央 史上初3連覇へ練習を公開｜https://youtu.be/0yFuzMvCZA0 フィギュアスケートの島田麻央が史上初の3連覇がかかる世界ジュニアに向けた練習を公開。 SPの練習をメインに1時間ほどの練習で、トリプルアクセルを成功させるなど調子の良さを見せた。 またこの日はバレンタインデー。報道陣に特注のチョコを手渡ししてくれました。 島田は世界ジュニアに向けチョコは我慢中とのこと、そんな16歳が3連