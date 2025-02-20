東京・町田市でひき逃げ事故を起こしたとして、停止を求めた警察官を車でひいて殺害しようとした疑いで、会社員の男が逮捕されました。警視庁によりますと、前田英夫容疑者は先月12日、町田市の路上で警察官の男性を乗用車で引きずり殺害しようとした疑いなどがもたれています。別のひき逃げ事件の通報を受けて、警察官が現場に駆けつけたところ、事故を起こしたとみられる前田容疑者が運転する車が戻ってきたため停止を求めました