ガシャーン推し活グッズがリビングにまで!?価値観が全く違うカップルの同棲生活／ミニマリスト彼氏とオタク彼女の同棲戦争（1）持ち物を極限まで減らし、必要最小限の物だけで暮らすミニマリスト男子・大ちゃん。そんな超ストイックな彼氏と同棲しているのは、持ち物容量の限界を突破し、必要最大限の推し活グッズを買い込むオタク女子・オタ子。真逆の価値観を持つ2人の同棲生活は、「捨てる捨てない」バトルが日常茶飯事！魔法の