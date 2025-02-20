球団スタッフの死去発表から一夜明け、ヤクルトのキャンプ地に設置された「つば九郎」のボードを撮影するファン＝20日、沖縄県浦添市プロ野球ヤクルトの球団マスコット「つば九郎」の活動を長く支えてきた社員スタッフの死去が発表されてから一夜明けた20日、チーム関係者やキャンプ地を訪れたファンから悼む声が相次いだ。高津臣吾監督は「僕の若い頃から一緒に戦ってきた仲間。非常に残念」と沈痛の面持ち。主将の山田哲人内