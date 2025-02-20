政府は２０日の衆院予算委員会で、ミャンマー東部ミャワディを拠点にする特殊詐欺グループに日本人の少年が加担させられていた事件を巡り、タイ警察に拘束や保護された日本人は、高校生２人を含む計７人だと明らかにした。このうちの６人は日本に帰国し、残る１人は拘束中だと説明した。政府は「他にも滞在している日本人がいる可能性がある」との見方を示した。林官房長官は「海外での特殊詐欺等に日本人が加担させられるとい