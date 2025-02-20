乳がんの一つ「浸潤性小葉がん」を公表し、昨年11月7日に右胸全摘の手術を受けたタレントの梅宮アンナ（52）が19日、インスタグラムで10回目の抗がん剤治療（計12回予定）が終了したことを報告した。梅宮アンナ「のどが焼ける様に痛い」抗がん剤治療の影響か「今日は、10回目の抗がん剤を無事に終える事が出来ました。。パクリタキセル残り2回。毎回ドキドキなんです。血液検査をしてからその血液で結果が出るのです。今回もキチ