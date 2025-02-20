©ABCテレビ みなさんこんにちは！ギリギリアラサー、PR部2年目のY田です。今回私が紹介するのは、現在放送中！ABCテレビ・テレビ朝日系にて放送中のドラマ「フォレスト」(毎週日曜よる10時15分～放送)です。時が経つのは早いもので、つい最近放送がスタートしたと思っていたら、あっという間に物語はクライマックスを迎えようとしています。 今作、物語の後半は、恋人同士の幾島楓(比嘉愛未)と一ノ瀬純(