小島秀夫がX（旧Twitter）を更新し、『Death Stranding 2』の日本語音声収録時のオフショットを公開した。 参考：『まどか26歳』『119』『べらぼう』など、冬ドラマに声優が大渋滞“演技のプロ”たちの力 投稿には小島監督と津田健次郎が頬を寄せた“そっくり2ショット”が添えられたほか、津田が作中に登場するジャケットを着用したソロショットも公開。今回の収録では6人による重要シーンが実施され、水樹奈々、杉