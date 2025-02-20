ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が始まってまもなく3年。岡山県内で暮らすウクライナからの避難民が、伊原木知事に暮らしの中で感じる心配事や要望などを伝えました。 【写真を見る】ウクライナ侵攻からまもなく3年岡山県への避難民らが伊原木知事と懇談「一番の願いは無事にウクライナに戻ること」 岡山県庁を訪れたのは、現在県内で避難生活を送る7世帯8人のうち5人と、その支援者です。知事との懇談で「民間の団体によ