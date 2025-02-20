東京証券取引所が２０日に発表した２月第２週（２月１０～１４日）の投資部門別売買動向は、現物の海外投資家が９６４億３２８４万円と３週ぶりの買い越しとなった。前週は２６５７億５２８０万円の売り越しだった。先物ベース（日経２２５とＴＯＰＩＸの先物・ｍｉｎｉ合計）では海外投資家は７９４億円の買い越し。現物・先物の合計では１７５８億円と３週ぶりの買い越しとなった。前週は６３４６億円の売り越しだ